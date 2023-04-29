Минобороны: штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артёмовска

Короткая ссылка
Российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Минобороны: штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артёмовска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов.

Ранее стало известно, что российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении более 575 украинских военных и наёмников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить