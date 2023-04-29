Минобороны: штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артёмовска

Российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артёмовска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов.

Ранее стало известно, что российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении более 575 украинских военных и наёмников.