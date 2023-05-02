Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о новых решениях по Артёмовску

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что руководством ВСУ был принят ряд решений по усилению обороны Артёмовска (Бахмута).

«Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», — написал Сырский в Telegram-канале.

1 мая основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) на расстояние до 120 метров на разных направлениях.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и Южной группировки войск продолжают вытеснять ВС Украины из Артёмовска.