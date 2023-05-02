Лукашенко начал совещание с силовым блоком о безопасности и охране границы
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«Безопасность и правопорядок, охрана госграницы — темы, которые будут обсуждать сегодня на совещании во дворце (рабочей резиденции президента. — RT)», — сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее Лукашенко заявил, что НАТО наращивает силы у границ Союзного государства.
Кроме того, по его словам, с Украины в республику идёт поток оружия.
В марте белорусские пограничники задержали операторов беспилотного летательного аппарата, который пытался незаконно пересечь белорусско-польскую границу.