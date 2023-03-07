Погранкомитет Белоруссии: пограничники задержали операторов БПЛА на границе с Польшей

Белорусские пограничники задержали операторов беспилотного летательного аппарата, который пытался незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

«Инцидент произошёл на белорусско-польской границе в ночь с 6 на 7 марта... пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полёта», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании в республике «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.