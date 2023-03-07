Погранкомитет Белоруссии: пограничники задержали операторов БПЛА на границе с Польшей
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.
«Инцидент произошёл на белорусско-польской границе в ночь с 6 на 7 марта... пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полёта», — говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании в республике «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.