Сошедший с рельсов в Брянской области состав был сформирован на Белорусской железной дороге
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«Сегодня в 10:17 на 136-м километре перегона Унеча — Рассуха в 50 м от грузового поезда №2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в составе поезда было 78 вагонов, в результате взрыва сошли с рельсов восемь вагонов.
Локомотивная бригада не пострадала.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава.
Правительство региона уточнило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.
Железнодорожные пути восстановят к утру.