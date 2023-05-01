Сошедший с рельсов в Брянской области состав был сформирован на Белорусской железной дороге

Минтранс Белоруссии сообщил, что сошедший с рельсов в Брянской области грузовой поезд сформировали на Белорусской железной дороге, локомотивная бригада не пострадала.

«Сегодня в 10:17 на 136-м километре перегона Унеча — Рассуха в 50 м от грузового поезда №2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в составе поезда было 78 вагонов, в результате взрыва сошли с рельсов восемь вагонов.

Локомотивная бригада не пострадала.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава.

Правительство региона уточнило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.

Железнодорожные пути восстановят к утру.