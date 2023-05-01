Губернатор Богомаз: в Брянской области железнодорожные пути восстановят к утру

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что железнодорожные пути, повреждённые в результате взрыва, восстановят к утру.

«Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован... К утру железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено», — сообщил он в Telegram.

Он также уточнил, что из-за ЧП с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава. Правительство региона уточнило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.