Губернатор Богомаз: в Брянской области железнодорожные пути восстановят к утру

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что железнодорожные пути, повреждённые в результате взрыва, восстановят к утру.
Губернатор Богомаз: в Брянской области железнодорожные пути восстановят к утру
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«Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован... К утру железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено», — сообщил он в Telegram.

Он также уточнил, что из-за ЧП с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава. Правительство региона уточнило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.

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