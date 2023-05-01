В Брянской области из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава.

«В Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив грузового состава», — написал он в своём Telegram.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал, при этом движение поездов было приостановлено.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении взрывного устройства. Позже он заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП.