В Брянской области из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава
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«В Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив грузового состава», — написал он в своём Telegram.
Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал, при этом движение поездов было приостановлено.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении взрывного устройства. Позже он заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП.