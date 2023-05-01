Глава Ленобласти сообщил о подрыве опоры ЛЭП и обнаружении, вероятно, взрывного устройства

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении, предположительно, взрывного устройства.
Глава Ленобласти сообщил о подрыве опоры ЛЭП и обнаружении, вероятно, взрывного устройства
  • © соцсети Александр Дрозденко

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство», — написал он в Telegram.

Губернатор добавил, что электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено.

На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

27 апреля администрация Мелитополя сообщила, что самодельное взрывное устройство повредило окна и стены многоквартирного дома в городе, пострадавших нет.

Кроме того, в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что взрыв неустановленного устройства произошёл на территории ТЭЦ в Павловске рядом с заброшенным зданием.

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