Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе у подъезда дома
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Отмечается, что ЧП произошло на улице Гризодубовой.
«Незначительно повреждено здание — разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения», — говорится в сообщении в Telegram.
В администрации уточнили, что пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв, однако информация требует подтверждения.