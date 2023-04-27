Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе у подъезда дома

Самодельное взрывное устройство повредило окна и стены многоквартирного дома в Мелитополе, пострадавших нет. Об этом сообщила администрация города.

Отмечается, что ЧП произошло на улице Гризодубовой.

«Незначительно повреждено здание — разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения», — говорится в сообщении в Telegram.

В администрации уточнили, что пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв, однако информация требует подтверждения.