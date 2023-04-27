Рогов: в Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв

В Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв, однако это требует подтверждения, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 19:30 в городе был слышен хлопок. Природа звука пока непонятна. Не готов утверждать, что это взрыв. Подробности позже», — написал он в Telegram.

Рогов при этом опроверг сообщения украинских порталов о том, что якобы произошёл взрыв машины со снарядами РСЗО.

«Это откровенная ложь. Всё в порядке — снаряды целы и скоро полетят по позициям боевиков ВСУ», — сказал он.

Утром в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский.

После этого в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.