Рогов: в Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв

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В Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв, однако это требует подтверждения, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: в Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв
  • РИА Новости

«Около 19:30 в городе был слышен хлопок. Природа звука пока непонятна. Не готов утверждать, что это взрыв. Подробности позже», — написал он в Telegram.

Рогов при этом опроверг сообщения украинских порталов о том, что якобы произошёл взрыв машины со снарядами РСЗО.

«Это откровенная ложь. Всё в порядке — снаряды целы и скоро полетят по позициям боевиков ВСУ», — сказал он.

Утром в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский.

После этого в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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