В сети появились кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области

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В сети появились кадры с места инцидента со взрывным устройством на железной дороге в Брянской области.
В сети появились кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области
  • Gettyimages.ru

На видео видно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов, некоторые из них объяты пламенем.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал, при этом движение поездов было приостановлено.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Правительство Брянской области сообщило, что сошедший с рельсов в Унечском районе поезд перевозил топливо и строительные материалы.

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