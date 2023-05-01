В сети появились кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области
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На видео видно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов, некоторые из них объяты пламенем.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава.
Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал, при этом движение поездов было приостановлено.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.
Правительство Брянской области сообщило, что сошедший с рельсов в Унечском районе поезд перевозил топливо и строительные материалы.