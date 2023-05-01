Резников в интервью «Киодо» призвал Японию поставить Киеву средства радиоэлектронной борьбы

Глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью агентству «Киодо» призвал Японию предоставить Киеву оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Говоря о контрнаступлении, украинский министр подчеркнул, что оно «действительно готовится».

«Это большой план по деоккупации или освобождению», — сказал он, назвав Крым, Луганск и Донецк.

При этом Резников не уточнил подробностей о времени, месте и направлениях, сославшись на секретность данных.

Ранее экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, бывший офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что возможное контрнаступление для ВС Украины будет тяжёлым.

29 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления украинских военных в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий.

По его словам, в регионе ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники. Рогов не исключил, что Киев может попытаться начать продвижение в мае с установлением сухой погоды.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости массово уничтожить личный состав и военную технику украинской армии.