Сроки контрнаступления украинских военных в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сроки их наступления сдвигаются», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что в Запорожской области ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники.

«Погодные условия сковывают любые манёвры. Они просто увязнут», — добавил он.

Рогов не исключил, что Киев может попытаться начать продвижение в мае с установлением сухой погоды.

Ранее помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

По его словам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну.