Медведев призвал массово уничтожить личный состав и военную технику ВСУ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости массово уничтожить личный состав и военную технику украинской армии.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке контрнаступления.

«Ответ на него может быть только таким: массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения», — написал Медведев в Telegram.

Он также призвал «осуществить акты возмездия в отношении ключевых фигур» режима на Украине.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.