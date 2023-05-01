Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление для несущих потери ВСУ будет тяжёлым
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Об этом пишет РИА Новости.
«Мне кажется, украинская армия несёт серьёзные потери, для них контрнаступление будет тяжёлым и непростым, но это их решение», — сказал он.
Ранее газета The Times сообщила, что украинская армия будет вынуждена провести наступление вне зависимости от того, готова она к этому или нет, потому что от этого зависит дальнейшая поддержка со стороны Запада.
29 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления украинских военных в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий.
По его словам, в Запорожской области ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники. Рогов не исключил, что Киев может попытаться начать продвижение в мае с установлением сухой погоды.
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готова к контрнаступлению, которое начнётся до 15 мая.