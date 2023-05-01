Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление для несущих потери ВСУ будет тяжёлым

Экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, бывший офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что возможное контрнаступление для ВС Украины будет тяжёлым.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мне кажется, украинская армия несёт серьёзные потери, для них контрнаступление будет тяжёлым и непростым, но это их решение», — сказал он.

Ранее газета The Times сообщила, что украинская армия будет вынуждена провести наступление вне зависимости от того, готова она к этому или нет, потому что от этого зависит дальнейшая поддержка со стороны Запада.

29 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления украинских военных в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий.

По его словам, в Запорожской области ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники. Рогов не исключил, что Киев может попытаться начать продвижение в мае с установлением сухой погоды.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готова к контрнаступлению, которое начнётся до 15 мая.