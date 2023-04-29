Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся до 15 мая

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готова к контрнаступлению, которое начнётся до 15 мая.

«Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15 (мая. — RT) наступление будет просто вот 100%», — приводит ТАСС слова Пригожина в интервью журналисту Семёну Пегову.

Он отметил, что ВСУ готовы к наступлению, раньше их сдерживала плохая погода и, возможно, некие внутренние проблемы.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.