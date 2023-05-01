Украинский омбудсмен призвал граждан неподконтрольных территорий получить паспорт России

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал гражданам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях, получить российское гражданство.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — цитирует его УНИАН.

Омбудсмен напомнил о заявлениях, согласно которым любой украинец, получивший российский паспорт на неподконтрольных Киеву территориях, будет преследоваться со стороны Украины по закону.

«Я категорически против этого», — сказал Лубинец.

27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о правилах проживания жителей новых регионов без российского гражданства.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

В рамках её выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав.