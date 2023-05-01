Украинский омбудсмен призвал граждан неподконтрольных территорий получить паспорт России

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал гражданам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях, получить российское гражданство.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — цитирует его УНИАН.

Омбудсмен напомнил о заявлениях, согласно которым любой украинец, получивший российский паспорт на неподконтрольных Киеву территориях, будет преследоваться со стороны Украины по закону.

«Я категорически против этого», — сказал Лубинец.

27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о правилах проживания жителей новых регионов без российского гражданства.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

В рамках её выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав.

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