Путин подписал указ о правилах проживания людей без гражданства в новых регионах России

Президент России Владимир Путин подписал указ о правилах проживания жителей новых регионов без российского гражданства.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, если они соответствуют одновременно следующим условиям», — говорится в указе.

Одним из условий называется постоянное проживание в новых регионах на указанную дату.

Кроме того, постоянно проживающими иностранцами признаются люди, которые постоянно находились на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области и затем выехали в Россию.

«Такие граждане и лица заявили о своём желании сохранить имеющееся у них гражданство либо остаться лицами без гражданства, не принесли присягу гражданина РФ или... отказались от её принесения», — поясняется ещё одно условие.

Уточняется, что эти группы граждан имеют право проживать по своим документам в новых регионах России до 1 июля 2024 года.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

В рамках её выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав.