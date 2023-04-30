Представитель ВСУ Гуменюк назвала пожар в Севастополе подготовкой к контрнаступлению

Атака на нефтебазу в Севастополе была частью подготовки украинской армии к контрнаступлению, заявила руководитель Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — приводит РИА Новости слова Гуменюк.

Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, позднее пожар был локализован.

По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата.

Пострадавших в результате возгорания нет.