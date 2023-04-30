Представитель ВСУ Гуменюк назвала пожар в Севастополе подготовкой к контрнаступлению
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«Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — приводит РИА Новости слова Гуменюк.
Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, позднее пожар был локализован.
По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата.
Пострадавших в результате возгорания нет.