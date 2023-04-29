Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Он поблагодарил пожарных за работу.

Утром 29 апреля Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, позднее пожар был локализован.

По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата.

Пострадавших в результате возгорания нет.