Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован
- РИА Новости
«Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Он поблагодарил пожарных за работу.
Утром 29 апреля Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, позднее пожар был локализован.
По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата.
Пострадавших в результате возгорания нет.