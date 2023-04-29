Число погибших при обстреле Ясиноватой боевиками ВСУ возросло до двух

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Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что число погибших в результате обстрела города украинскими террористами возросло до двух.
Число погибших при обстреле Ясиноватой боевиками ВСУ возросло до двух
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

«За сегодняшний день, в результате обстрела города Ясиноватая, пострадали четыре местных жителя. Двое из них погибли (женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения). Двое мужчин (1966 года рождения и 1970 года рождения) получили ранения. Берегите себя и своих близких», — написал Шевченко в своём Telegram.

Ранее в ДНР заявили, что боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО. После этого Шевченко сообщил об одном погибшем в результате обстрела.

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