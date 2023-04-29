В ДНР сообщили о гибели мужчины при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими военными Ясиноватой в ДНР погиб мужчина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
- РИА Новости
«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина», — говорится в заявлении.
Шевченко подчеркнул, что обстрел продолжается.
Ранее в ДНР заявили, что боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен