В ДНР сообщили о гибели мужчины при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными Ясиноватой в ДНР погиб мужчина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

РИА Новости

«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина», — говорится в заявлении. Шевченко подчеркнул, что обстрел продолжается. Ранее в ДНР заявили, что боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО.