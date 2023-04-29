В ДНР сообщили о гибели мужчины при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

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В результате обстрела украинскими военными Ясиноватой в ДНР погиб мужчина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
В ДНР сообщили о гибели мужчины при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина», — говорится в заявлении.

Шевченко подчеркнул, что обстрел продолжается.

Ранее в ДНР заявили, что боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО.

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