Боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО

Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО.

«В 17:20 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: Ясиноватая; выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее днём уже сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО.