Боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО

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Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО.
Боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«В 17:20 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: Ясиноватая; выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее днём уже сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО.

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