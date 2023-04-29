Боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО
Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что боевики ВСУ вновь выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО.
- AP
- © Evgeniy Maloletka
«В 17:20 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: Ясиноватая; выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее днём уже сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО.
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