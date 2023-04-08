Мэр Ясиноватой заявил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ
- Глава Администрации г. Ясиноватая, Дмитрий Шевченко
- © Глава Администрации г. Ясиноватая, Дмитрий Шевченко
«Обстрел города Ясиноватая продолжается... Один человек погиб (мужчина 1988 года рождения)», — написал он в Telegram.
Шевченко добавил, что в результате ЧП пострадали два человека.
Ранее стало известно, что число пострадавших мирных жителей из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ увеличилось до семи.