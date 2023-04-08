Мэр Ясиноватой заявил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ

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Мирный житель погиб в результате нового обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных. Об этом заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
Мэр Ясиноватой заявил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ
  • Глава Администрации г. Ясиноватая, Дмитрий Шевченко
  • © Глава Администрации г. Ясиноватая, Дмитрий Шевченко

«Обстрел города Ясиноватая продолжается... Один человек погиб (мужчина 1988 года рождения)», — написал он в Telegram.

Шевченко добавил, что в результате ЧП пострадали два человека.

Ранее стало известно, что число пострадавших мирных жителей из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ увеличилось до семи.

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