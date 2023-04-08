Мэр Ясиноватой заявил, что мирный житель погиб при обстреле города со стороны ВСУ

Мирный житель погиб в результате нового обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных. Об этом заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

«Обстрел города Ясиноватая продолжается... Один человек погиб (мужчина 1988 года рождения)», — написал он в Telegram.

Шевченко добавил, что в результате ЧП пострадали два человека.

Ранее стало известно, что число пострадавших мирных жителей из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ увеличилось до семи.