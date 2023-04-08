Мэр Ясиноватой Шевченко: число раненных при обстреле города увеличилось до семи
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Об этом заявил мэр города Дмитрий Шевченко.
«В результате обстрела ранение получила женщина 1986 года рождения. За сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили семь мирных жителей», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее мэр города сообщил о шести пострадавших.
Кроме того, в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВС Украины обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в ДНР, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 мм.