Мэр Ясиноватой Шевченко: число раненных при обстреле города увеличилось до семи

Число пострадавших мирных жителей из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ увеличилось до семи.

Об этом заявил мэр города Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела ранение получила женщина 1986 года рождения. За сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили семь мирных жителей», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее мэр города сообщил о шести пострадавших.

Кроме того, в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВС Украины обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в ДНР, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 мм.