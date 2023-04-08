Мэр сообщил о шести пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных пострадали шесть человек. Об этом заявил мэр города Дмитрий Шевченко.

«Ранение получили трое мужчин 1963 г. р. и 1958 г. р., 1931 г. р. и женщина 1978 г. р.», — написал он в Telegram.

Также Шевченко добавил, что в результате ЧП пострадали мужчина 1947 года рождения и женщина 1957 года рождения.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска обстреляли Ясиноватую.