Мэр сообщил о шести пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

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В результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных пострадали шесть человек. Об этом заявил мэр города Дмитрий Шевченко.
Мэр сообщил о шести пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
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  • © Maksim Konstantinov

«Ранение получили трое мужчин 1963 г. р. и 1958 г. р., 1931 г. р. и женщина 1978 г. р.», — написал он в Telegram.

Также Шевченко добавил, что в результате ЧП пострадали мужчина 1947 года рождения и женщина 1957 года рождения.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска обстреляли Ясиноватую.

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