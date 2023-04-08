Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
- РИА Новости
- © Сергей Батурин
Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Ласточкино — н. п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на субботу обстреляли пять населённых пунктов на левобережье Херсонской области.