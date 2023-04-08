ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

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ВС Украины обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в ДНР, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
  • РИА Новости

Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — населённый пункт Галициновка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы). Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — сказано в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что украинские военные обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике.

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