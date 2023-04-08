ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
- РИА Новости
Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — населённый пункт Галициновка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы). Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — сказано в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что украинские военные обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике.