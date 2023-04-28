Сальдо: подразделениям ВСУ не удаётся закрепиться на левом берегу Днепра

Украинским подразделениям не удаётся закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Информация о закреплении противника на левом берегу Днепра в Херсонской области — элемент информационной войны», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища.

28 апреля появилась информация, что украинские войска перемещают свои силы в Николаевской и Херсонской областях в последние дни.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.