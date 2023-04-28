В Николаевской и Херсонской областях зафиксированы массовые перемещения боевиков ВСУ

Украинские войска перемещают свои силы в Николаевской и Херсонской областях в последние дни.

Об этом сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«Мы в последние дни отмечаем массовые перемещения войск. Они стояли в Снигиревке и вышли», — цитирует его ТАСС.

Барбашов отметил, что за последние три дня было нанесено поражение нескольким колоннам ВСУ.

26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны уже не скрывают того, что стоят за планированием контрнаступления киевского режима.