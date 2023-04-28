Рогов: украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища

Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что ВСУ скапливают силы на правом берегу водохранилища.

26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны уже не скрывают того, что стоят за планированием контрнаступления киевского режима.