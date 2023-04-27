Медик Катулин: более половины смертей в зоне СВО происходят не от жизнеугрожающих ран

Более половины смертей в зоне спецоперации происходят не от жизнеугрожающих ран. Об этом заявил руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артём Катулин.

Он привёл данные статистики, по которым за последние пять лет в России в ДТП погибли более 85 тысяч человек.

«Грустна она (статистика. — RT) и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск военнослужащих — участников специальной военной операции.

22 апреля санитарный инструктор Мирон рассказал, что носит с собой в аптечке в зоне специально военной операции.

В ней у Мирона всегда есть несколько видов обезболивающих, адреналин, бинты, повязки, антисептики, капельница, гелевый пластырь для проникающих травм груди.