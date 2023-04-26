В Военно-медицинской академии имени Кирова прошёл выпуск военнослужащих — участников СВО

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В Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск военнослужащих — участников специальной военной операции.
В Военно-медицинской академии имени Кирова прошёл выпуск военнослужащих — участников СВО
  • РИА Новости

Начальник управления военного образования, заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Игорь Муравлянников передал выпускникам слова благодарности от главы ведомства Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.

«Военнослужащим вручены жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды», — отмечается в сообщении.

Полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых должностях в организациях Минобороны.

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