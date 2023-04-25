Власти Казахстана выразили надежду на справедливую цену на российский газ

Власти Казахстана рассчитывают, что цена российского газа, который планируют поставлять для газификации северных и восточных регионов республики, будет справедливой.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

«Мы уверены, что ценообразование будет справедливым, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь», — цитирует его ТАСС.

Саткалиев отметил, что также будут приниматься во внимание факторы стратегического партнёрства между странами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность.