Власти Казахстана выразили надежду на справедливую цену на российский газ
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Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«Мы уверены, что ценообразование будет справедливым, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь», — цитирует его ТАСС.
Саткалиев отметил, что также будут приниматься во внимание факторы стратегического партнёрства между странами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность.