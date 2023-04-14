Лавров: газовый союз России, Казахстана и Узбекистана укрепит энергобезопасность
- РИА Новости
«Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который совершенно точно позволит укрепить энергетическую безопасность», — заявил Лавров.
Он отметил, что в настоящее время стороны договариваются об условиях транзита, цене.
Ранее зампредседателя правления национальной компании QazaqGaz Арман Касенов заявил, что Казахстан избежит дефицита газа в следующий осенне-зимний период, если прекратит его экспорт.