Лавров: газовый союз России, Казахстана и Узбекистана укрепит энергобезопасность

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Проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Лавров: газовый союз России, Казахстана и Узбекистана укрепит энергобезопасность
  • РИА Новости

«Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который совершенно точно позволит укрепить энергетическую безопасность», — заявил Лавров.

Он отметил, что в настоящее время стороны договариваются об условиях транзита, цене.

Ранее зампредседателя правления национальной компании QazaqGaz Арман Касенов заявил, что Казахстан избежит дефицита газа в следующий осенне-зимний период, если прекратит его экспорт.

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