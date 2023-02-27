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Казахстан предупредил о возможном прекращении экспорта газа следующей зимой

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Казахстан избежит дефицита газа в следующий осенне-зимний период, если прекратит его экспорт, заявил зампредседателя правления национальной компании QazaqGaz Арман Касенов.
Казахстан предупредил о возможном прекращении экспорта газа следующей зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает «Прайм».

«Дефицита газа в следующий осенне-зимний период не будет, он под контролем. Но только за счёт отсутствия экспорта. С учётом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт в следующий осенне-зимний период», — сказал он во время заседания общественного совета фонда «Самрук-Казына».

QazaqGaz приводит данные, согласно которым по итогам 2022 года потребление газа в Казахстане составило 21 млрд куб. м, экспорт составил 5 млрд куб. м.

Компания ожидает, что в 2030 году потребление газа внутри страны вырастет до 40 млрд куб. м.

В начале февраля сообщалось, что глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана, они обсудили возможности трёхстороннего взаимодействия в газовой отрасли.

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