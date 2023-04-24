WP: Запад сообщил Зеленскому, что считает Киев ответственным за убийство Дугиной в России

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Власти западных стран после убийства политолога Дарьи Дугиной в Московской области в августе 2022 года дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что считают украинские власти ответственными за теракт.
WP: Запад сообщил Зеленскому, что считает Киев ответственным за убийство Дугиной в России
  • AP
  • © Genya Savilov

Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что западные чиновники «ясно дали понять Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве» за убийство Дугиной.

Также на Западе расценили это убийство как провокационное.

20 августа 2022 года автомобиль, за рулём которого находилась Дарья Дугина, был подорван в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. 

Третьего апреля сообщалось, что два фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался при организации убийства Дугиной, частично признали свою вину.

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