WP: Запад сообщил Зеленскому, что считает Киев ответственным за убийство Дугиной в России

Власти западных стран после убийства политолога Дарьи Дугиной в Московской области в августе 2022 года дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что считают украинские власти ответственными за теракт.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что западные чиновники «ясно дали понять Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве» за убийство Дугиной.

Также на Западе расценили это убийство как провокационное.

20 августа 2022 года автомобиль, за рулём которого находилась Дарья Дугина, был подорван в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк.

Третьего апреля сообщалось, что два фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался при организации убийства Дугиной, частично признали свою вину.