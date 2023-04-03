Двое подделавших документ, использованный в убийстве Дугиной, частично признали вину

Короткая ссылка
Два фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, частично признали свою вину. Об этом сообщили РИА Новости в суде. На судебном заседании в понедельник, 3 апреля, впервые присутствовали и Андрей Кузнецов, и Александр Сучков.
Двое подделавших документ, использованный в убийстве Дугиной, частично признали вину
  • РИА Новости

«Оба частично признали свою вину», — сказали в суде.

Как уточняется, подсудимые уверяют суд, что не знали о том, что подделанный ими документ будет использован для незаконного пересечения границы.

Кузнецова и Сучкова обвиняют по статье 327 УК России о подделке документов с целью облегчить совершение другого преступления. Им грозит лишение свободы до четырёх лет или принудительные работы на тот же срок.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья выезжала на машине c фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить