Двое подделавших документ, использованный в убийстве Дугиной, частично признали вину

Два фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, частично признали свою вину. Об этом сообщили РИА Новости в суде. На судебном заседании в понедельник, 3 апреля, впервые присутствовали и Андрей Кузнецов, и Александр Сучков.

«Оба частично признали свою вину», — сказали в суде.

Как уточняется, подсудимые уверяют суд, что не знали о том, что подделанный ими документ будет использован для незаконного пересечения границы.

Кузнецова и Сучкова обвиняют по статье 327 УК России о подделке документов с целью облегчить совершение другого преступления. Им грозит лишение свободы до четырёх лет или принудительные работы на тот же срок.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья выезжала на машине c фестиваля «Традиция» в Подмосковье.