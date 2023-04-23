Кадыров рассказал об отправке новых бойцов Росгвардии в зону спецоперации

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии в зону СВО на Украине.
Кадыров рассказал об отправке новых бойцов Росгвардии в зону спецоперации
  • РИА Новости

«И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения», — написал Кадыров в своём Telegram.

По его словам, бойцы приступают к выполнению боевых задач «в отличном настроении и с твёрдым намерением искоренять бандеровцев».

Глава Чечни также добавил, что Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрёл и передал военнослужащим 14 автомобилей «Урал» и десять «Патриотов».

Ранее сообщалось, что Кадыров призвал освобождённых из украинского плена чеченцев вернуться на фронт.

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