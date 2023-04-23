Bild: ВСУ оставили последние позиции в центре Артёмовска
- AP
Он отметил, что армия Украины отступает на запад от железнодорожных путей.
«Российские войска уже продвинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление», — приводит «Российская газета» слова Рёпке.
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.