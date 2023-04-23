МО России: штурмовые отряды освободили два квартала в западной части Артёмовска
- РИА Новости
«На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артёмовска», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения ВДВ оказывали штурмовым отрядам поддержку на северной и южной окраинах города.
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.