Штурмовые отряды освободили ещё два квартала в западной части Артёмовска (Бахмута), сообщает Минобороны России.

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артёмовска», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения ВДВ оказывали штурмовым отрядам поддержку на северной и южной окраинах города.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.