Пригожин: Группа Вагнера не будет нарушать законы гуманизма

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал перехват разговора украинских военных о расстреле раненого бойца группы и заявил, что бойцы ЧВК не будут нарушать законы гуманизма.

«Я могу сказать одно: этот аудиоперехват, о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, имеет очень серьёзное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма», — приводит РИА Новости слова Пригожина.

Он отметил, что законы гуманизма начинаются с момента взятия человека в плен.

10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.