Киевский апелляционный суд оставил наместника Киево-Печерской лавры под домашним арестом
- AFP
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита Павла на изменение меры пресечения», — говорится в сообщении.
Наместник Киево-Печерской лавры остаётся под домашним арестом до 30 мая.
5 апреля российский МИД заявил, что митрополит Павел, которому 1 апреля суд на Украине назначил домашний арест на два месяца с запретом обращаться к верующим, должен быть незамедлительно освобождён.
Сам митрополит в видеообращении из-под домашнего ареста заявил, что Украине нужны мир и единение вокруг церкви.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев издевается и глумится над православием.