В МИД России потребовали освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, которому в субботу, 1 апреля, суд на Украине назначил домашний арест на два месяца с запретом обращаться к верующим, должен быть незамедлительно освобождён. Об этом говорится на сайте российского МИД.

«Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру... Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», — отметил Геннадий Аскальдович, спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

Адвокат заявил, что будет требовать отмены решения о ношении электронного браслета из-за состояния здоровья его подзащитного.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.