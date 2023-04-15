Отправленный под домашний арест митрополит Павел призвал Украину к единению вокруг церкви

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в видеообращении, показанном на телеканале «Россия 24», из-под домашнего ареста заявил, что Украине нужны мир и единение вокруг церкви.

«Всем из купели святого православия, Киево-Печерской лавры, от братьев и лично от себя позвольте пожелать всем здоровья, мира и долголетия. Мы всегда молились и сегодня я усугубляю свои молитвы о нашей земле, которой так нужен мир и единение вокруг церкви», — сказал он.

5 апреля российский МИД заявил, что митрополит Павел, которому 1 апреля суд на Украине назначил домашний арест на два месяца с запретом обращаться к верующим, должен быть незамедлительно освобождён.