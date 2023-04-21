Fakt: Украина уничтожила польское село своим техническим зерном

Обозреватель Fakt Анна Орловская выразила мнение, что решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно.

Она сообщила о польском фермере Михале Кошареке, у которого «не осталось шансов» продать сотни тонн зерна, оставшиеся у него на складах из-за «загрязнённой» технической украинской сельхозпродукции, заполонившей местный рынок.

«Её преимуществом была низкая цена, и производители этим воспользовались», — сказал Кошарек.

Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин выразил мнение, что украинский конфликт действительно вызвал продовольственный кризис, но не тот, которого ждали.

По его словам, прогнозы относительно мирового продовольственного кризиса не сбылись, однако заполонившее Восточную Европу зерно с Украины вызвало недовольство местных фермеров и даже повлекло отставки в польском правительстве.

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер заявила, что Европейский союз вывез с Украины по суше с марта 2022 года 57 млн т аграрной продукции стоимостью €25 млрд.

Польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Отмечается, что речь, в частности, идёт о яйцах и сахаре.