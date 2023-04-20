Депутат Рады Вениславский назвал контрнаступление ВСУ сюрпризом для украинцев

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Депутат Верховной рады, представитель президента Украины в парламенте Фёдор Вениславский назвал планируемое контрнаступление Вооружённых сил Украины сюрпризом для украинцев и россиян.
Депутат Рады Вениславский назвал контрнаступление ВСУ сюрпризом для украинцев
  • РИА Новости

Его слова приводит украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».

Он утверждает, что будет неожиданным время контрнаступления ВСУ, направления, на которых украинские боевики решатся атаковать, и то «каким образом» это произойдёт. 

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России готовы отразить возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области.

По данным Newsweek, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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