Балицкий заявил, что ВС России готовы отразить контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России готовы отразить возможное контрнаступление украинских войск (ВСУ) в Запорожской области.
Балицкий заявил, что ВС России готовы отразить контрнаступление ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что российские войска подготовили всю материально-техническую базу и «видят противника».

Балицкий подчеркнул, что российские силы готовы к тому, чтобы отразить нападение на Запорожском направлении, цитирует его РИА Новости.

Также врио главы региона добавил, что на линии боевого соприкосновения российские военные создали «достаточно хорошие» укрепления.

Кроме того, он рассказал, что украинские боевики заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, «в частности Каменку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить