Балицкий заявил, что ВС России готовы отразить контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России готовы отразить возможное контрнаступление украинских войск (ВСУ) в Запорожской области.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что российские войска подготовили всю материально-техническую базу и «видят противника».

Балицкий подчеркнул, что российские силы готовы к тому, чтобы отразить нападение на Запорожском направлении, цитирует его РИА Новости.

Также врио главы региона добавил, что на линии боевого соприкосновения российские военные создали «достаточно хорошие» укрепления.

Кроме того, он рассказал, что украинские боевики заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, «в частности Каменку».