Министр обороны Британии Уоллес: украинский конфликт продолжится в 2024 году
Об этом он сказал в беседе с газетой The New York Times.
Министр выразил уверенность в готовящемся контрнаступлении Украины.
«Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию», — заявил Уоллес.
Газета The Washington Post ранее писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.