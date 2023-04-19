Министр обороны Британии Уоллес: украинский конфликт продолжится в 2024 году

Конфликт на Украине не завершится в текущем году, в 2024-м он продолжится, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом он сказал в беседе с газетой The New York Times.

Министр выразил уверенность в готовящемся контрнаступлении Украины.

«Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию», — заявил Уоллес.

Газета The Washington Post ранее писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.