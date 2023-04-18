Guardian: лидеры Запада готовятся к любой реакции России на контрнаступление ВСУ

Лидеры западных государств готовятся к возможному использованию Россией всех имеющихся инструментов для реагирования в случае контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британские источники.

В статье говорится, что на саммите министров иностранных дел стран — участниц G7 британские чиновники заявили о необходимости быть готовыми к крайним мерам на фоне действий России.

Газета пишет, что, как считают на Западе, Россия может прибегнуть к кибератакам и ядерным угрозам.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Также зампред Совбеза отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.